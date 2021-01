Bollette elettriche: cosa cambia dal 1° luglio per voltura e cambio fornitore 13 gennaio 2021

Novità in arrivo dal 1° luglio per la fornitura di energia elettrica: si potrà effettuare simultaneamente la voltura, vale a dire la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente a un altro con lo stesso venditore, e il cambio fornitore. A stabilirlo è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera)