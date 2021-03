Blocco dei licenziamenti: ecco proroghe e deroghe

Prorogata fino al 30 giugno la Cig d'emergenza, per l'industria e a fine anno per i settori con Cig in deroga o assegno ordinario. Il Governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per i lavoratori che hanno gli ammortizzatori ordinari. Blocco prorogato fino all'autunno per i lavoratori senza Cig ordinaria in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali. Ecco le tre deroghe al blocco.