Blocco dei licenziamenti e cassa Covid: scenari dei prossimi mesi 27 gennaio 2021

L'epidemia da Covid ha messo in difficoltà l'economia del Paese, inducendo il governo a mettere in campo misure per tutelare i posti di lavoro, come blocco dei licenziamenti e cassa Covid. Nella diretta di mercoledì 27 gennaio, alle 12,30, sul sito e sui social del Sole 24 Ore, Maurizio Del Conte, docente di Diritto del lavoro all'università Bocconi di Milano, spiegherà tutti gli interventi messi in campo, a beneficio di quali lavoratori e con quali scadenze o proroghe. Si parlerà anche di quanto è stato fatto per investire sulla creazione di nuove competenze per riqualificare gli esuberi. Dello scenario che si prefigura adesso e di come l'epidemia avrà effetti nel tempo, come cambierà il mondo del lavoro e quali ulteriori tutele o interventi sarebbero auspicabili. Si toccherà anche il tema dello Smart working, si metteranno a confronto le misure degli altri Paesi europei e si affronterà il tema del vaccino ai lavoratori