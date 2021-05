Blocco licenziamenti, Bombardieri: "Draghi ha preso posizione Confindustria, deve mediare" 28 maggio 2021

(LaPresse) I sindacati chiedono al governo una "mediazione ulteriore" sul blocco dei licenziamenti, che non sarà prorogato oltre il 30 giugno. "L'indicazione che ha dato Draghi non è una mediazione, è la posizione di Confindustria, che, ricordo, non rappresenta tutte le imprese, forse nemmeno la maggioranza", ha dichiarato il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione dei sindacati in piazza Montecitorio a Roma. "Nei prossimi giorni incontreremo i gruppi parlamentari e faremo loro richieste affinché si possa ottenere questo", ha aggiunto.