Black Friday e Cyber Monday, ecco come combattere truffe on line

Roma, 27 nov. (askanews) - Un mese di acquisti on line, tra il Black Friday e il Cyber Monday il 30 novembre, per completare con il Panic Saturday il 19 dicembre, ultimo sabato prima del Natale. Un mese di shopping sfrenato che, nell'anno del Covid, sarà prevalentemente on line.

Ma come acquistare in sicurezza evitando le frodi on line? Un recente studio (Mastercard) ha stimato un +57% nelle cyberfrodi al tempo del Coronavirus e, ad esempio, solo in Inghilterra, più di 16 milioni di sterline si sono vaporizzate durante i mesi del lockdown proprio a causa di frodi e altre trappole disseminate in rete.

Rosbeh Zakikhani, CEO e founder di Deephound.

Ecco il vademecum: 1. Fare sempre attenzione e leggere sul sito termini e condizioni per la vendita e controllare che ci sia l'indirizzo di un'azienda realmente esistente con via, civico e CAP. 2. La carta di credito è un bel rischio, meglio la prepagata così da sapere quanto, al massimo, è il rischio di perdita. Utilizzare poi solo la pagina apposita per il pagamento e controllare nell'indirizzo della barra del browser che vi sia scritto https che indica un protocollo di pagina sicuro. 3. Evitare di credere a offerte 'troppo buone': se il prezzo è troppo basso o le condizioni eccessivamente positive, forse c'è qualcosa che non va. 4. Mai e poi mai condividere i propri dati di accesso come PIN e codici di sicurezza. 5. Occhio alle recensioni. Utile leggerle, certo, ma non sono sempre vere, soprattutto quelle positive: si sa che molte di queste sono create ad arte, magari tramite dei profili finti o bot. Mai fidarsi del tutto!