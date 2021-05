Bianco (Anci): Italia eccellenza in Ue per raccolta differenziata

Roma, 4 mag. (askanews) - "Da questi dati emerge che l'Italia nel suo complesso ha una posizione di eccellenza in Europa dopo la Germania siamo il secondo paese in Europa come capacità di raccolta differenziata. Ci dobbiamo fermare qui? No, anzi Anci ha un progetto ambizioso anche di collaborazione con Conai, con il quale abbiamo lealmente in questi mesi e in questi anni per andare avanti ulteriormente. Per migliorare nei settori dove siamo ancora un po' in difficoltà come la plastica. Ma anche e soprattutto per migliorare dal punto di vista geografico: ci sono zone del Paese che sono un'eccellenza assoluta a livello nazionale e zone del Paese soprattutto al Sud e le isole dove siamo indietro". Così Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, a margine della presentazione del IX rapporto 2019 e X rapporto 2020 sulla banca dati Anci-Conai,

"Occorre destinare risorse per l'impiantistica. L'Anci farà una cosa molto importante, creerà una struttura che si occupa ad alto livello scientifico di queste questioni, aiutando i comuni, anche quelli indietro a migliorare sulla base delle migliori esperienze per andare avanti ulteriormente per avere impianti adeguati anche usando i fondi del Recovery Fund".