Berlusconi ricoverato al San Raffaele a scopo precauzionale

Milano, 4 set. (askanews) -

archivio berlusca e san raffaele

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo la comparsa di nuovi sintomi di Covid-19. Un ricovero "a scopo precauzionale", "il quadro clinico non desta preoccupazioni", hanno riferito fonti di Forza Italia.

L'ex premier era risultato positivo al coronavirus dopo un controllo. Prima era stato descritto come asintomatico, poi lui stesso aveva chiarito intervenendo via telefono ad una iniziativa del partito a Genova: "Mi è capitato anche questo, ma non ho più febbre né dolori: sto abbastanza bene.

"Continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso". Qualche ora dopo, il ricovero.