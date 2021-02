Berlusconi arriva alla Camera per le consultazioni con Draghi

Roma, 9 feb. (askanews) - "Grazie, auguri e buon lavoro". Così Silvio Berlusconi abbassandosi brevemente la mascherina ha salutato i giornalisti assiepati fuori da Via della Missione poco prima di fare il suo ingresso alla Camera per partecipare alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. La partecipazione del leader di Forza Italia è stata annunciata solo in mattinata, con l'ex premier atterrato poco dopo le 11 all'aeroporto di Ciampino dopo un anno circa di assenza dalla Capitale.