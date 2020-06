Bergamo, tifosi fuori dallo stadio: è diverso, ma conta la salute

Roma, 22 giu. (askanews) - La serie A è ripartita anche se a porte chiuse ma in alcune città, specialmente quelle che vivono per il calcio e quelle in cui il coronavirus ha fatto più vittime, come Bergamo, è un segnale importante di speranza e di ripresa.

L'Atalanta nella prima sfida post Covid ha battuto 4-1 il Sassuolo consolidando il quarto posto in classifica e sperando sempre di più nella Champions. Il pensiero della squadra è andato alle vittime, con un momento di raccoglimento in campo. Fuori, alcuni tifosi hanno voluto comunque sostenere i loro beniamini per salutarli da lontano all'arrivo. "Siamo venuti anche se non possiamo entrare possiamo guardare un po' dalle fessure dei cancelli".

E' diverso, ma ci si accontenta. Riprendere il campionato ha senso per la maggior parte dei tifosi. "Ha senso perché comunque guardiamo in tv, è ovvio manca lo spirito del tifoso". "In effetti manca il pubblico, l'emozione dei tifosi ma ha senso comunque perché prima di tutto c'è la salute".