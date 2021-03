Bergamo, Fico: non dimenticheremo mai immagini di camion con bare

Roma, 18 mar. (askanews) - "Ci sono immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura. Una dolorosa sequenza che restituiva in tutta la sua drammaticità la gravità dell emergenza sanitaria": inizia così il video-messaggio postato dal presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook.

"Quella data - ha sottolineato l'esponente del M5S - è stata

scelta per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del

Covid. Oltre centomila persone hanno perso la vita in Italia a

causa del virus. Dietro questo numero ci sono le storie di intere famiglie devastate dal dolore per la perdita dei propri affetti, a cui va il nostro pensiero".