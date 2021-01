Bellanova: "Serve colpo di reni, governo sembra non in grado"

Roma, 11 gen. (askanews) - "Questo Paese ha bisogno di un colpo di reni e questo governo in questo momento sta dimostrando di non essere in grado di farlo. Io non penso che il problema sia nella persona di Teresa Bellanova, né nelle persone che rappresentano Italia Viva, né nella persona di Conte. Io non devo avere un rapporto di amicizia, devo avere un rapporto di fiducia istituzionale, con un metodo corretto. In questo momento c'è una situazione in cui questa correttezza non la vedo". Lo ha detto a Sky TG24 Economia la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova.

"I problemi - ha aggiunto - bisogna affrontarli e risolverli, anche impegnandosi in un confronto serio e rigoroso con la propria maggioranza. O si cercano responsabili, e allora si segue una strada, oppure si cerca di costruire una nuova fiducia all'interno di questa maggioranza".