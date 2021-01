Bellanova: difficile non votare no a Bonafede su giustizia

Roma, 25 gen. (askanews) -"Ascolteremo, come sempre abbiamo

fatto, temo sarà difficile votare diversamente da un no": così Teresa Bellanova, ex ministra di Italia viva, rispondendo a

L'aria che tira su La7 a una domanda sul passaggio parlamentare

della relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Noi - ha aggiunto - aspettiamo ancora il tavolo che aveva

promesso sui temi della giustizia e il tavolo non è mai stato fatto. Ora sento tante sollecitazioni a rispondere a temi di questo genere, che evidentemente erano giusti, posti da Italia Viva e altri partiti. Se si parla di giustizia giusta siamo pronti ad ascoltare e a dare il nostro contributo, come abbiamo fatto in questi mesi. Se si afferma che in Italia nessuno va in carcere da innocente, credo ci sia molto da riflettere per tutti e per quanto ci riguarda questa è una posizione che non condividiamo assolutamente".