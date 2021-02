Battelli (M5s): "Di Battista ha scelto di fare l'influencer"

Milano, 9 feb. (askanews) - "In questa fase dobbiamo decidere se giocare una partita con una squadra forte e fare tanti gol oppure stare al quarto anello a urlare senza farsi sentire". Lo ha affermato

Sergio Battelli, deputato del Movimento Cinque Stelle, fuori dal parlamento riguardo al sostegno al governo Draghi.

"Credo che in questa fase dobbiamo guardare a quel che serve al paese, non alla persona. Se scegliamo di stare dentro, possiamo costruire una squadra. O decidiamo di fare post su Facebook e tornare a fare quelli del 2013, cosa che il M5s non è più perché è cambiato in meglio e si è preso delle responsabilità. Di Battista ha scelto di fare l'influencer".