Bassolino: uniti per Recovery plan, aiuti a bilancio di Napoli

Milano, 2 apr. (askanews) - "Il Comune è in una grave situazione di bilancio e ora bisogna muoversi tutti quanti perché ci sia una legge nazionale che aiuti i comuni in difficoltà". Lo ha detto il candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino, che a 74 anni ha deciso di tornare a proporsi per amministrare la città di cui è stato sindaco dal 1993 al 2000.

"In campagna elettorale ci divideremo fra i candidati, però ora dobbiamo essere uniti per il recovery plan, per presentare progetti giusti, per poterli poi realizzare - ha aggiunto - e dobbiamo essere uniti per far arrivare aiuti al bilancio in difficoltà e dissestato del Comune di Napoli, perchè Napoli viene prima e sta sopra ad ongi interesse di parte e di partito"