Basket, presentato il 3x3 Italia FIP Circuit: "Partire da Roma dà un tocco magico a questo nuovo inizio" 03 giugno 2021

(LaPresse) La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport, ha annunciato il lancio del nuovo progetto 3x3 ITALIA FIP Circuit durante la conferenza stampa svoltasi presso la Casa del Cinema all’interno di Villa Borghese a Roma alla presenza del Vice Presidente della FIP Gaetano Laguardia e del Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria. “Partire da Roma - le parole di Matteo Baruzzo, promoter del “SLF Under The Ring Road” di Roma - dà un tocco magico a questo nuovo inizio. Ho avuto modo di confrontarmi con giocatori, arbitri e organizzatori, c’è grande attesa per la partenza. Per tutti, entrare a far parte del circuito federale, rappresenta una grande opportunità di crescita”.