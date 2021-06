Basket, presentato il 3x3 Italia FIP Circuit: "Alzerà il livello della competizione" 03 giugno 2021

(LaPresse) La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport, ha annunciato il lancio del nuovo progetto 3x3 ITALIA FIP Circuit durante la conferenza stampa svoltasi presso la Casa del Cinema all’interno di Villa Borghese a Roma alla presenza del Vice Presidente della FIP Gaetano Laguardia e del Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria. “Il nostro è un torneo che coinvolge circa 200 squadre - ha dichiarato Andrea Budri, promoter del torneo Master “Il Campetto” di Carbonara Ticino (PV) - per noi, e per tutti i promoter, far parte del circuito della Federazione è una grossa opportunità di crescita strutturale e mediatica. Il fatto di avere a disposizione arbitri e Ufficiali di Campo federali e di poter mettere in palio un montepremi, contribuirà senza dubbio ad avere giocatori di alto profilo, alzando così il livello dell’intera manifestazione”