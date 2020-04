Baretta (Tesoro): bonus 600 euro sale a 800 per partite Iva, autonomi e professionisti di Marco Lo Conte 07 aprile 2020

Il bonus da 600 euro, messo in campo dal governo a sostegno dei lavoratori autonomi e dei professionisti colpiti dall'emergenza coronavirus, salirà a 800 per il mese di aprile e probabilmente anche per maggio. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, intervistato da Marco lo Conte durante Il Sole Risponde, il videoforum in onda sul sito del Sole 24 Ore e sui canali social