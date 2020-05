Baretta (Economia): decreto liquidità riguarderà start up e terzo settore di Marco lo Conte 08 maggio 2020

Per rispondere alle critiche sulla lentezza dell'erogazione della liquidità alle imprese, Governo e Parlamento stanno lavorando per agevolare i passaggi burocratici attraverso l'autocertificazione. L'esecutivo lavora anche ad estendere la durata dei prestiti alle imprese, oltre i sei anni indicati in precedenza, dando così ossigeno alle imprese italiane. Ma, come anticipato da Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia, si lavora anche ad estendere a soggetti non profit e start up l'erogazione della liquidità