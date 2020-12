Bankitalia: debito pubblico da record, siamo a 2.587 mld (+3,2 mld) di Vittorio Nuti 15 dicembre 2020

“Ennesimo record storico! Ormai, per via dell'emergenza Covid, andrà sempre di male in peggio”. A dirlo è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui, in base ai dati Istat sui residenti in Italia, è come se ogni cittadino avesse un debito personale di oltre 43mila euro, che arrivano quasi 99mila per una famiglia media.