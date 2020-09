Aviva: più risparmio degli italiani all'economia italiana di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti, a Cernobbio, parla Ignacio Izquierdo, amministratore delegato di Aviva Italia. “Dallo studio che abbiamo presentato qui a Cernobbio emerge che l'Italia è 18esima al mondo per Competitività. Una posizione discreta che offre però margini di miglioramento. Sul tema dell'educazione, per esempio, è ultima tra tutti i Paesi del G20. A causa della mancanza di educazione finanziaria, per esempio, l'Italia, che ha un alto risparmio personale delle famiglie, perde così l'opportunità di far rendere il capitale e di dare sostegno all'economia reale”. L'intervista di Rosalba Reggio.