Avatar Solutions, la startup che digitalizza la burocrazia 27 ottobre 2020

Affidare a qualcun altro le proprie pratiche burocratiche è il sogno di molti. Pensando a questo Vincenzo Esposito e Alessandro Ciuti hanno deciso di creare la loro startup, che si occupa di registrare contratti, gestire pratiche, rilasciare certificazioni, occuparsi di successioni. Grazie all'utilizzo del digitale, sono riusciti ad abbattere della metà i prezzi presenti sul mercato. Come? Lo raccontano in questa intervista per la rubrica “Stories di successo”.