Auto elettrica: oggi il caricatore dialoga con la rete di Rosalba Reggio 04 settembre 2020

A margine del Forum The European House Ambrosetti, parla Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di Engie EPS: “L'auto elettrica registra un trend di grande crescita anche in Italia. Ma per penetrare il mercato pienamente servono infrastrutture e tecnologia. Se oggi fosse elettrico anche solo il 10% del parco macchine italiano, pari a 38 milioni di veicoli, la carica di queste autovetture comporterebbe un consumo pari a 55 gigawatt, che corrisponde alla potenza massima mai raggiunta dal sistema elettrico italiano. È per questo che con FCA abbiamo inventato una nuova tecnologia in grado di far caricare le batterie delle auto da qualsiasi presa, senza ristrutturare l'impianto elettrico, come richiesto dalla norma di riferimento”. L'intervista di Rosalba Reggio.