Auguri Presidente! Ed è standing ovation in Senato per Casellati

Roma, 24 mar. (askanews) - "Vorrei ricordare che proprio 3 anni fa, il 24 marzo del 2018, abbiamo eletto il primo presidente donna del Senato della Repubblica italiana, auguri presidente!": è la dichiarazione della senatrice forzista Maria Rizzotti a far scoppiare nell'emiciclo di Palazzo Madama l'applauso, con tanto di standing ovation degli esponenti del governo Draghi e del presidente del Consiglio, per la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

"Grazie di cuore senatrice Rizzotti, grazie per gli auguri. Le sue parole mi ricordano l'emozione di quella giornata, l'emozione di una scelta che devo a voi tutti. E vorrei che ci fosse la partecipazione di tutte le donne, che con la loro storia, i loro esempi, il loro coraggio, hanno costruito l'Italia di oggi, grazie davvero, grazie", ha commentato Casellati in aula, non senza tradire un po' di emozione.