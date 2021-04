Attentato Nizza: terrore sulla Promenade, il camion piomba sulla folla 22 aprile 2021

(LaPresse) Era il 14 luglio 2016 e la Promenade des Anglais a Nizza era stracolma di gente, accorsa per assistere ai tradizionali fuochi d'artificio che ogni anno celebrano la Presa della Bastiglia, festa nazionale francese. Quella sera un 31enne francese di origini tunisine, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, piombò sulla folla alla guida di un autocarro compiendo una carneficina: le vittime furono 84. La sua corsa fu solo in parte rallentata da un motociclista, ripreso in questo video, pubblicato sui social. Nelle immagini anche il panico e il terrore che invasero il lungomare di Nizza in quei drammatici momenti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE