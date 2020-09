Atlante lavoro: ecco la mappa delle attività 24 settembre 2020

Competenze distintive, core, knowledge intensive, soft, hard e molto altro. Le descrizioni delle abilità necessarie sul mercato del lavoro hanno finito per confondere l'elementare descrizione del lavoro stesso, che rappresenta però un punto di partenza fondamentale, per chi entra in questo mercato. Per poter dunq ue rappresentare i diversi e complessi modelli che esistono nel mondo del lavoro, Inap, L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche ha creato Atlante lavoro, uno strumento che racconta il lavoro in termini di attività, task, compiti, prodotti e servizi attesi e che lega insieme le abilità e le competenze acquisite in contesti di istruzione o formazione, formali e non, con le richieste del mondo del lavoro. Le attività sono descritte indipendentemente da chi è chiamato a svolgerle (professioni, figure, profili, ruoli ecc.) e da come esse sono svolte e con quali risorse Costituiscono l'unità elementare di descrizione del lavoro e sono organizzate in insiemi più ampi che le contengono denominati aree di attività. A loro volta, secondo una logica di progressiva descrizione dei contenuti del lavoro in insiemi sempre più ampi e aggregati, le aree di attività sono raggruppate funzionalmente e sequenzialmente in interi processi produttivi. I processi infine sono raccolti in settori che costituiscono l'unità di maggiore aggregazione informativa presente nell'Atlante. Il sistema informativo Atlante lavoro è dunque uno schema di classificazione classico del lavoro, ma è anche componibile e ricomponibile a seconda delle necessità di rappresentazione del lavoro. Si tratta dunque di un sistema molto flessibile che ha come unità di riferimento le Aree di attività (881). Queste contengono nel loro insieme la descrizione di 6.607 attività e 2.219 Risultati attesi. I Risultati attesi esprimo l'output, o gli output, delle Aree, descrivendo in sintesi il risultato in termini di prodotto/servizio, anche intermedio, da ottenere e la performance necessaria al loro conseguimento. Le Aree di attività sono in relazione nella banca dati con 83 processi di lavoro a loro volta segmentati in 261 sequenze di processo. I processi infine sono in relazione con i settori economico professionali 23 in tutto + un settore definito Area comune che descrive i processi di supporto e la gestione dei fattori produttivi dei processi di line . Al sistema informativo Atlante, ed in particolare alle Aree di attività, sono stati successivamente associati i titoli di studio e formativi e le qualifiche professionali