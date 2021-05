Milano, 24 mag. (askanews) - Asta record per una lettera scritta a mano da Albert Einstein che contiene la sua equazione più famosa: E=MC2. Un anonimo l'ha comprata per oltre 1 milione di dollari dalla casa d'aste di Boston RR Acution. Fu scritta dal genio della fisica nel 1946 in risposta al collega Ludwik Silberstein. "Alla tua domanda, la risposta può essere la formula E=MC2", si legge nella lettera, unica nota di proprietà privata in cui è scritta a mano da Einstein la sua formula.