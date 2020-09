Assenteismo e truffa in Calabria: 15 arresti a Reggio Calabria

Roma, 24 set. (askanews) - Quindici arresti nella provincia di Reggio Calabria per assenteismo e truffa. Sono dipendenti di un ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e devono rispondere di uso improprio e fraudolento dei badge elettronici personali. Somme di denaro indebitamente percepite, per giornate di lavoro mai svolte, per migliaia di euro.

Cinque indagati sono ai domiciliari mentre ad altri 10 è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' stato inoltre disposto il sequestro preventivo per equivalente delle somme indebitamente percepite (12.000 euro circa) per le giornate di lavoro risultanti, ma, di fatto, non effettuate a carico dei 15 destinatari delle misure cautelari personali e di altri 3 indagati.