Assemblea Pd, Letta: "Nuovo centrosinistra che dialoga con M5S"

Roma, 17 apr. (askanews) - Il Pd esiste, è vivace ed è vivo. Il neo-segretario del Pd apre con questa considerazione l'assemblea democratica, commentando i risultati del dibattito nei circoli sul "vademecum" da lui proposto: "Il vademecum ha dimostrato che il Pd esiste, è vivace, è vivo", ha detto.

"Abbiamo visto che il metodo partecipativo è possibile, si può applicare. Il rapporto tra il centro e la base - ha aggiunto - non deve essere di controllo, dal centro verso la base, ma di ascolto e protagonismo. Insisterò molto sul concetto di intelligenza collettiva".

L'obiettivo è un nuovo centrosinistra che dialoga con il Movimento 5 Stelle. "Le elezioni amministrative - ha aggiunto nel suo intervento - saranno un primo test per le alleanze, un primo passaggio perché siamo in una fase di costruzione di un percorso per arriverà a una alleanza alle elezioni politiche con un nuovo centrosinistra che ruota attorno a noi e che dialoga con M5s. Con le forze politiche che hanno appoggiato il Conte 2 c'è una condivisione maggiore", ha concluso Letta.