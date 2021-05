Arrivi record a Ceuta in Spagna, almeno 5000 migranti in 1 giorno

Cueta, 18 mag. (askanews) - Mai così tanti, una cifra record di arrivi. Almeno 5.000 migranti hanno raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta in un giorno solo. L'ultimo bilancio riportato dai funzionari locali parlava di 2.700.

Tra i migranti ci sono anche molte donne e un migliaio di minori; sono arrivati via mare, nuotando, o utilizzando boe e gommoni dal vicino Marocco. Altri sono arrivati a piedi scalvalcando le recinzioni.

Di fronte alla massa di migranti che prendono d'assalto le spiagge le forze dell'ordine marocchine non hanno fatto nulla se non allontanare in un secondo momento la folla di curiosi.

La Spagna ha deciso di prendere misure drastiche, il governo ha annunciato che schiererà l'esercito al confine col Marocco. Motivo di questa nuova ondata lo scontro diplomatico tra Madrid e Rabat per l'appoggio spagnolo al Sahara. Per questo il Marocco ha di fatto permesso la fuga di massa verso Ceuta.