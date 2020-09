Arrivano i moduli in legno, 50 aule in più per 11 scuole milanesi

Milano, 11 set. (askanews) - Comincia dalla scuola di via Console Marcello il montaggio dei primi moduli pre fabbricati che il Comune di Milano ha comprato per consentire a 11 istituti della città di rispettare le regole anti Covid. Si tratta di 50 stutture in legno lamellare, pagate 2,6 milioni di euro, che ospiteranno ciascuna un'aula in grado di accogliere 20/25 studenti. I primi sei saranno pronti il 16 settembre, due giorni dopo l'avvio delle lezioni, mentre per gli altri, ha detto l'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta, bisognerà aspettare fino ai primi di ottobre.

"Noi abbiamo proprio scelto di avere dei moduli che non fossero dei container, che rispondano a tutte le esigenze di sicurezza e con un'altezza di tre metri. Abbiamo scelto di ritardare di qualche giorno la fruizione per avere queste strutture che sono belle".

Un giudizio condiviso anche da Annarita D'Auria, preside della Console Marcello, secondo la quale i moduli saranno ben accolti dalla comunità scolastica.

"I genitori sono entusiasti dell'arrivo dei pre fabbricati anche perché è un'opportunità unica per la nostra scuola, che ha avuto il privilegio di averli per prima, e soprattutto perché sono propedeutici all'avvio di lavori straordinari che la comunità attendeva da tempo".

In totale saranno più di mille gli alunni milanesi di elementari, medie e asilo, destinati a trascorrere qualche mese o l'intero anno scolastico all'interno di queste strutture, tutte dotate di servizi autonomi. Una volta finiti i lavori in una scuola le aule potranno essere smontate e trasferite dove serve.