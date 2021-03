Arriva l’assegno unico per i figli: ecco come funziona

Dal 1° luglio 2021 arriva l'assegno unico e universale per i figli. Le famiglie riceveranno una cifra progressiva compresa fra 50 e 250 euro al mese per ogni figlio. Sono previste maggiorazioni per i figli con disabilità. Ecco a chi spetta.Per approfondire