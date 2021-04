Arresto brigatisti, Spina (Scip): "È risultato del sistema Paese

Roma, 28 apr. (askanews) - "Stamattina in varie località della Francia le forze di polizia francesi hanno arrestato sette latitanti di terrorismo, è il risultato di un'attività sul piano della cooperazione giudiziaria e su quella internazionale di polizia che ha consentito di raggiungere questo importante risultato, che è il risultato del sistema Paese".

Così Giuseppe Spina, direttore Scip, Servizio di cooperazione internazionale di polizia, in merito all'arresto di sette ex membri delle Brigate Rosse italiane, condannati in Italia per atti di terrorismo commessi negli anni '70 e '80, arrestati in Francia questa mattina su richiesta dell'Italia.