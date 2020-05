Armin Zadakbar: “Così ho inventato le ghost kitchen” di Francesca Milano 06 maggio 2020

Armin Zadakbar è il fondatore dell'agenzia di growth hacking “The Armin Bar (NYC/Milan)”. In questo periodo di pandemia dovuta al Covid-19 ha avuto l'idea di proporre ai suoi clienti ristoratori di creare delle ghost kitchen, che hanno permesso a vari ristoranti di lavorare nonostante il lockdown. In questa videointervista per la rubrica #Storiesdisuccesso racconta come è nata l'idea e dà alcuni consigli a chi desidera lanciare una #startup