Arcuri elenca i 5 elementi fondamentali per la ripartenza

Roma, 18 apr. (askanews) - Il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Roma, ha elencato i 5 elementi che saranno fondamentali per la ripartenza del nostro paese dopo l'allentamento delle misure restrittive per contenere il coronavirus.

"La ripartenza del nostro paese deve fondarsi su 5 elementi fondamentali: un rafforzamento del nostro sistema sanitario verso i cosiddetti Covid-Hospital, una cautela, prudenza e consapevolezza dei nostri concittadini quanto alle regole basiche, che ormai sono diventate una parte della vita di tutti noi, il distanziamento, i dispostivi di protezione individuale e poi tre parole: i tamponi, il contact tracing (tracciamento dei contatti, ndr) e i test sierologici. Sono tre frecce nel nostro arco che abbiamo imparato a dover usare e che dovremo usare assai massicciamente nei prossimi tempi", ha spiegato.