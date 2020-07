Anticiclone africano, primo weekend di agosto col caldo torrido

Milano, 29 lug. (askanews) - L'ultima settimana di luglio 2020 farà registrare caldo torrido con punte di temperature superiori ai 40 gradi a causa dell'anticiclone africano: è la prima vera ondata di caldo proveniente dal Nord Africa.

I primi 2 giorni di agosto, sabato 1 e domenica 2 saranno caratterizzati da caldo africano ma anche di instabilità atmosferica: tra sabato e domenica agosto l'alta pressione verrà lievemente "intaccata" da correnti di origine atlantica.

Sabato l'anticiclone dominerà su tutta l'Italia con i termometri che toccheranno fino a 40 gradi, in particolare sulla Toscana, con punte anche superiori sulle zone interne delle due Isole maggiori con una media superiore ai 35 gradi, soprattutto sulle basse pianure del Nord e sul Lazio.

Qualcosa cambia un po' domenica 2 agosto, quando un fronte instabile in arrivo da Nord darà vita a temporali e piogge sull'arco alpino centro-occidentale con rischio di grandinate. Entro la serata qualche temporale potrà sconfinare in pianura in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Per i meteorologi, la settimana successiva il vertice temporalesco potrebbe sfondare, portando rovesci con pericolo di grandinate e vento forte.