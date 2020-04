Angelo Coletta: "5 proposte al governo per sostenere le startup" di Monica D'Ascenzo 21 aprile 2020

Il decreto liquidità non permette alle società innovativi di accedere alla liquidità in mancanza di un fatturato pregresso. E' necessario, secondo il presidente di Italia Startup, pensare a misure apposite per dare slancio a un ecosistema fondamentale per supportare l'innovazione e la digitalizzazione come richiesto al mercato dall'emergenza Covid-19. Cinque le proposte che l'associazione ha presentato al governo.