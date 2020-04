Anedda (Cnpadc): caos 600 euro, rimediamo agli errori dei ministero

Tutto da rifare: le oltre 420mila domande inviate dai professionisti italiani per ottenere il bonus da 600 euro sono da riformulare. E ciò a causa delle norme contradditorie tra i decreti varati nelle ultime settimane, con il decreto liquidità che escludeva - contrariamente al CuraItalia - i lavoratori dipendenti, mentre ingobava, contrariamente al precedente, il titolari di pensione di reversibilità. Un caos che ha mandato in tilt le Casse chiamate, peraltro, ad anticipare il denaro per conto dello Stato. Ne abbiamo parlato nel corso del videoforum Il Sole Risponde, sul sito web del Sole 24 Ore e sulle pagine social. Ospite di Marco lo Conte Walter Anedda, Presidente della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti.Per saperne di più