Andrea Vianello torna in tv da Gramellini ed è standing ovation 19 gennaio 2020

L'ex direttore e volto di Rai3 Andrea Vianello torna in tv ad un anno dall'ictus che lo ha colpito, e in studio è standing ovation. E' accaduto ieri sera nel corso della puntata de Le Parole della Settimana, il programma del sabato sera di Rai3 condotto da Massimo Gramellini.

Visibilmente emozionato, l'autore del libro autobiografico Ogni parola che sapevo, ha raccontato a Massimo Gramellini i momenti più difficili e quelli più divertenti che la riabilitazione per il recupero dell'uso della parola ha comportato.