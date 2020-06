Andrea Maurizio Gilardoni spiega come guadagnare con le case di Francesca Milano 24 giugno 2020

Da oltre 10 anni Andrea Maurizio Gilardoni si è specializzato nel campo degli investimenti immobiliari, in particolare delle aste attraverso le quali riesce a guadagnare con le case, sfruttando i protocolli e gli strumenti innovativi. Il suo corso “Guadagnare con le case” giunge quest'anno alla 14esima edizione. In questa intervista racconta come funziona il mondo delle aste immobiliari, qual è il suo approccio “etico” nei confronti delle famiglie e come è possibile investire nel mattone anche con un piccolo capitale.