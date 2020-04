Andrea Mangilli: «Così abbiamo portato l’e-commerce nelle farmacie» di Francesca Milano 26 aprile 2020

Andrea Mangilli, fondatore di Farmakom, racconta la storia della sua startup, che da alcuni anni si occupa di farmacie e e-commerce. Attraverso la sua intuizione le farmacie possono entrare nel mondo del commercio elettronico. Questo strumento è stato fondamentale durante l'emergenza Coronavirus, tanto che Farmakom ha ricevuto un boom di richieste di adesione. In questa videointervista per la rubrica Stories di successo, Mangilli racconta come è nata la startup, come funziona e quali sono i prossimi progetti.