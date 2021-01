Roma, 5 gen. (askanews) - Ancora 649 morti legate al coronavirus e 15.378 nuovi contagiati. Sono i numeri della pandemia in Italia che vede il tasso di positività all'11,4% (-2,5%). -10 terapie intensive, +78 ricoveri e 16.023 guariti. Il tutto a fronte di 135.106 tamponi effettuati.

Sono invece 182.442 le persone finora vaccinate in Italia, secondo l'ultimo aggiornamento sul sito del commissario straordinario per l'emergenza, un numero che è pari al 38% delle dosi consegnate. Secondo il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli "Il numero dei vaccinati in Italia non è irrilevante e mette l'Italia al secondo posto in Europa".