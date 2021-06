Amministrative Roma, Salvini: “Matone e Michetti ottimi candidati” 04 giugno 2021

(LaPresse) - "Una bella mattinata di lavoro, ho incontrato Matone e Michetti e di entrambi ho un'ottima opinione". A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando gli uffici del partito di piazza San Luigi de' Francesi. "Conoscono e amano Roma. Hanno le idee chiare e garantiscono il cambiamento dopo i disastri degli ultimi anni”, ha aggiunto Salvini: ”Non tifo né per l'uno né per l'altro ma tifo per Roma, per Milano, per il centrodestra e per la vittoria". Tornando poi sull'argomento dei referendum sulla giustizia depositati in Cassazione e contestati dal leader del Pd, Enrico Letta, Salvini ha concluso: “Letta probabilmente non ha letto i testi dei referendum, è troppo impegnato a controllare le sue correnti interne”.