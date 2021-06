Amministrative Roma, Michetti: "Candidato? Non dipende da me" 04 giugno 2021

(LaPresse) "Rispetto il vostro lavoro lo apprezzo e lo conosco". Così Enrico Michetti, tra i possibili candidati alla corsa per la poltrona di sindaco al comune di Roma, accerchiato dai giornalisti al termine dell'incontro con Matteo Salvini. Alla domanda se fosse troppo presto per parlare di candidati, l'avvocato ha tagliato corto: "Sono cose che non dipendono da me". Poi ha specificato che mantiene la sua disponibilità: "Certo", ha detto ai giornalisti.