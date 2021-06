Amministrative Napoli, Maresca: "Nessun imbarazzo per sostegno Lega" 04 giugno 2021

(LaPresse) Il candidato a sindaco di Napoli, Catello Maresca, arriva all'hotel Mediterraneo per partecipare al convegno organizzato dall'associazione 'Essere Napoli'. "Chiunque voglia venire sui contenuti a dare un contributo per Napoli... Se non crea imbarazzo a loro non crea imbarazzo a me" ha dichiarato Maresca a proposito del possibile appoggio della Lega alla sua candidatura. "E' chiaro che c'è bisogno di un grande patto per Napoli, che va fatto sui contenuti e le cose serie" ha aggiunto.