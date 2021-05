Amministrative Napoli, Maresca: "Manfredi? Se ha trovato 5mld in 5 giorni è Mandrake" 27 maggio 2021

(LaPresse) Catello Maresca, candidato per il centrodestra a sindaco di Napoli, arriva al Teatro Sannazaro per partecipare alla presentazione del libro 'Il Sistema' scritto da Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Il magistrato ha commentato la decisione di Gaetano Manfredi, ex ministro dell'Università, di accettare la candidatura nel capoluogo partenopeo per il centrosinistra. "Mi sorprendono le motivazioni: se ha trovato cinque miliardi in cinque giorni è Mandrake", ha ironizzato Maresca. L'ex rettore della Federico II in un primo momento si era fatto indietro per via dei gravi debiti che ha accumulato il Comune di Napoli, ma avrebbe avuto rassicurazioni da Roma sulla preparazione di norme che aiutino gli enti locali a sistemare i bilanci.