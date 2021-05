Amministrative Napoli, Maresca: "Io candidato moderato di ispirazione cattolica" 27 maggio 2021

(LaPresse) "Mi sento candidato Catello Maresca, che ragiona su contenuti e cose da fare in questa città. Credo che siano degli schemi un po' antiquati, le fontane non sono né di destra né di sinistra, le buche non sono di destra o sinistra, le problematiche che deve affrontare l'amministratore comunale hanno poco di ideologico". Lo ha detto Catello Maresca, candidato sindaco a Napoli per una coalizione civica. "Sono contento per l'onorevole Salvini e sono sicuro che non è stato l'unico a gioire", ha detto a chi gli chiedeva se foss estato il leader della lega a proporlo come candidato. "Sicuramente non è stato lui a propormi, sarebbe fin troppo banale pensare che Catello Maresca è il candidato di qualcuno, Catello Maresca è il candidato della gente".