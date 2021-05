Amministrative Napoli, De Luca: "Manfredi persona di grande prestigio, può fare un ottimo lavoro" 22 maggio 2021

(LaPresse) L'ex ministro Manfredi "è una persona di grande qualità, prestigio e cedoo potrebbe fare un ottimo lavoro, ma ovviamente ognuno decide per sé", ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca parlando da Ischia, dove dopo le vaccinazioni di massa è stata raggiunta l'immunità di gregge. Il presidente della Campania ha anche attaccato la gestione del Comune di Napoli. "Per opportunismo politico si è fatto finta di non vedere che i bilanci erano palesemente falsati e ora purtroppo c'è gente che ci pensa 200 volte prima di candidarsi, di fronte questo disatro. A Napoli è stato realizzato il più grande disastro amministrativo d'Italia", ha commentato De Luca.