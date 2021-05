Amministrative, Lupi: "Vertice Centrodestra? Giusto confrontarsi sui nomi" 24 maggio 2021

(LaPresse) "Credo che sia giusto confrontarsi sui nomi, anche perché dobbiamo individuare i migliori candidati. Ci si è dati dei criteri e oggi ci confronteremo". Lo ha dichiarato il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, prima del vertice del Centrodestra alla Camera sulle candidature alle prossime elezioni Amministrative. "Mi sembra che Salvini abbia convocato questo tavolo proprio per iniziare a confrontarci adesso dopo il lavoro che è stato fatto dagli enti locali per confrontarci sulle grandi città. Credo che sia un buon inizio per la sfida di governo del Centrodestra", ha aggiunto Tajani. Alla riunione presente anche la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. "Ricomincia il percorso del Centrodestra. Abbiamo tantissimi candidati da proporre. Troveremo la sintesi come Centrodestra, che correrà unito, a differenza del Centrosinistra, che parte già sparpagliato", ha sottolineato Ronzulli.