Amministrative, Bongiorno: "Rivedere stipendi sindaci, anche personalità di rilievo rifiutano" 04 giugno 2021

(LaPresse) "È da anni che fare il sindaco è imbarcarsi in un percorso a rischio. È un dato di fatto che fare il sindaco attualmente significa avere delle grane, figuriamoci a Roma, e anche sobbarcarsi di un rischio elevatissimo di processi penali. Dovremmo riflettere sul fatto che bisognerebbe tutelare la figura del sindaco". Così Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, uscendo dagli uffici della Lega in Senato, mentre è in corso l'incontro Salvini-Michetti sulle candidature alle prossime comunali per Roma. "I nomi per Roma ci sono ma quando ti prospetta la candidatura a sindaco anche personalità di rilievo, che avrebbero anche voglia, ci riflettono perché vai a guadagnare meno di un parlamentare e rischi almeno 3 o 4 processi, forse è il caso di rivedere anche gli stipendi", aggiunge.