Ambulanti in piazza San Pietro: "Siamo arrivati dal Papa" 06 giugno 2021

(LaPresse) Ambulanti in piazza San Pietro dopo l'udienza col Papa. Una delegazione proveniente da molte parti d’Italia è arrivata a Roma in rappresentanza di un settore di circa 300.000 imprese che è fermo da inizio pandemia. "Credevano fosse una bufala ma siamo arrivati al Papa", sottolineano alcuni dei presenti che dopo essere stati ricevuti dal Papa sono stati anche salutati dal balcone durante l'Angelus:"E' una cosa senza precedenti - dice soddisfatto il segretario Nazionale dell'Associazione Nazionale Ambulanti, Marrigo Rosato - credo sia la prima volta che un Papa lanci un messaggio diretto ad una associazione di categoria. Siamo qui per chiedere al Santo Padre di intercedere presso le autorità affinché riprendano le feste padronali. 1500 attività sono oggi ferme e aspettano solo un segnale per ripartire".